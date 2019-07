Bindlach vor 2 Stunden

Brand

Bayreuth: Lkw-Fahrer wird von Feuer aus dem Schlaf gerissen - Lkw ausgebrannt

Am Dienstagmorgen brannte in Bindlach in Bayreuth das Führerhaus eines Lkw komplett aus. Der Fahrer des Lkw kam mit dem Schrecken davon.