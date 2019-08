Bayreuth: Literarische Highlights der letzten 25 Jahre

Mittwoch, 11.09.2019, 14:30 ? 16 Uhr, Kreativwerkstatt im EG



(Eventuell wird die Veranstaltung in eine der Lernkabinen, 2.OG verlegt.)

LITERARISCHE HIGHLIGHTS DER LETZEN 25 JAHRE

Sie kamen gut weg in den Literaturkritiken der Feuilletons, sie haben einen Buchpreis bekommen ? oder sie landeten weit oben auf den Bestsellerlisten. Ob solche Bücher auch in späteren Jahren noch mit Freude und Spannung gelesen werden, kann man oftmals nur im Rückblick sagen. Wir stellen Ihnen Bücher aus dem Zeitraum seit der Gründung des Kirchplatztreffs vor, von denen wir meinen, dass sie über die Tagesaktualität hinaus interessant sind. Wir lesen Ihnen Abschnitte aus Werken von Jostein Gaardner (Sofies Welt), Frank MCCourt (Ein rundherum tolles Land) Daniel Kehlmann (Die Vermessung der Welt) Juli Zeh (Nullzeit) und Dörte Hansen (Altes Land)vor. Wir kommen mit Ihnen darüber ins Gespräch und versuchen nachzuempfinden, was ihre Texte so besonders macht. Wir porträtieren die Autor*innen, und betten ihr Werk in Lebens- und Zeitumstände.

Weitere Termine:Mi. 23.10.,27.11.2019

Treffpunkt: Kreativwerkstatt im Erdgeschoss

Leitung: Sigrid Seebach-Blum, Heike Komma

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth