Bayreuth: Lernstudio Mai

Neben den EDV- und Sprach-Lernprogrammen werden Ihnen im Lernstudio monatlich Veranstaltungen in Form von Vorträgen und Workshops angeboten, die Ihnen praktisches Wissen rund um das Thema Leben, Lernen und Arbeiten vermitteln. Das Plus für Sie!

Grundlagen Internet ? Basics im Internet: Surfen, Suchen, Seiten speichern

Sa.11.05.2019, 10:15 ? 14:45 Uhr

Ob Sie Restaurants, Reiseziele, Veranstaltungsinformationen, Produkte und Preise oder andere Daten suchen ? ein paar Klicks im Netz eröffnen Ihnen eine beinah unendliche Fülle an Antworten. Doch wie finde ich wirklich was ich suche? Wie speichere ich oft besuchte Seiten ab? In dieser Einführung möchten wir Ihnen mit einfachen Erklärungen helfen, sich besser im Internet zurechtzufinden. Sicherer Umgang mit Maus und Tastatur wird vorausgesetzt.

Referenten: Reiner Zahn (Fachkaufmann Marketing), Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Reiner Zahn (Fachkaufmann Marketing), Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.) Gebühr: 12 Euro/10 Euro mit gültigem Bibliotheksausweis

12 Euro/10 Euro mit gültigem Bibliotheksausweis Anmeldung bis 07.05.2019

Google Maps ? Einführung in die Karten-App Google Maps

Mi. 22.05.2019, 10:30 ? 12:30 Uhr

Lernen Sie die Karten- und Navigations-App von Google kennen: Reiseziele und sog. ?Points of Interest? suchen, Ziele speichern, Strecken berechnen und vergleichen, Zwischenstopps einplanen, Kartenausschnitte und Strecken zur Offline-Nutzung runterladen. So macht die Reiseplanung noch mehr Spaß.

Max. Teilnehmerzahl: 8

8 Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.) Gebühr: 7 Euro/5 Euro mit gültigem Bibliotheksausweis

7 Euro/5 Euro mit gültigem Bibliotheksausweis Anmeldung bis 17.05.2019

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth