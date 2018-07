Bayreuth: Lernstudio im Juli

Neben den EDV- und Sprach-Lernprogrammen werden Ihnen im Lernstudio monatlich Veranstaltungen in Form von Vorträgen und Workshops angeboten, die Ihnen praktisches Wissen rund um das Thema Leben, Lernen und Arbeiten vermitteln. Das Plus für Sie!

Einführung in die Karten-App Maps von Google

Di. 17.07.2018, 10:30 ? 12:30 Uhr, Lernstudio im 2. OG

Lernen Sie die Karten- und Navigations-App von Google kennen: Reiseziele und sog. ?Points of Interest? suchen, Ziele speichern, Strecken berechnen und vergleichen, Zwischenstopps einplanen, Kartenausschnitte und Strecken zur Offline-Nutzung runterladen. So macht die Reiseplanung noch mehr Spaß.

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7 /5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 12.07.2018



Facebook am PC für Einsteiger

Sa. 21.07.18, 10:15 ? 14:45 Uhr, Lernstudio im 2. OG



Das soziale Netzwerk Facebook ist mittlerweile digitaler Alltag: Sie finden dort Freunde, Firmen, Geschäfte, Veranstaltungen u.v.m. Doch gerade für Einsteiger gibt es Einiges zu beachten. Wie legen Sie sich ein Profil an? Wie gestalten Sie Ihre Timeline? Schutz der Privatsphäre? Probieren Sie es am Computer aus! Wir begleiten im Rahmen dieser Einführung Ihre ersten Schritte in Facebook. Für die Veranstaltung benötigen Sie eine E-Mail-Adresse inklusive Zugangsdaten (Passwort), um sich ein Facebook-Konto anzulegen.

Leitung: Bianka Hoffmann und Reiner Zahn

Gebühr: 12 /10 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 17.07.2018

WhatsApp-Anfängerkurs für Smartphones

Fr. 27.07.2018, 10:30 -12:30 Uhr, Lernstudio im 2. OG



In diesem Kurs lernen Sie die Kurznachrichten-App WhatsApp zu bedienen. Wie verschicke ich einfach Nachrichten, Emojis, Bilder, Videos und noch mehr? Welche Einstellungen sind wichtig, wie kann ich meine Nachrichten sichern, Kontakte hinzufügen, Gruppen-Chats erstellen oder die Video-Telefonie nutzen? (Für diesen Kurs benötigen Sie ein Smartphone mit Google-Konto, aktiver Sim-Karte und ausreichend Speicherplatz auf dem Gerät).

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7/5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 24.07.18

iPhone & iPad: Apple Smartphone-/Tablet-Kurs für Anfänger I

Fr. 31.07.2018, 10:30 ? 12:30 Uhr, Lernstudio im 2.OG



?Apple ID, Home Button, App Store, Apps installieren ? da versteh ich nur Bahnhof!? Wir vermitteln Ihnen die absoluten iOs-Basics: Grundlegende Bedienung, Funktionen und Einstellungen Ihres Apple iPhones oder iPads (Smartphone und Tablet von Apple). Wie melde ich mich im freien WLAN an? Wie werden Apps heruntergeladen und installiert? Wie bediene ich bestimmte Apps? Voraussetzung: Das Gerät muss mit einer Apple-ID (max.mustermann@icloud.com) eingerichtet und das Passwort bekannt sein. Die Kursplätze sind begrenzt, bitte rechtzeitig anmelden.

Leitung: Bianka Hoffmann (Dipl.-Päd.)

Gebühr: 7 /5 EURO mit gültigem Bibliotheksausweis

Anmeldung bis 24.07.2018

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth