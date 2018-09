Bayreuth: Leitbild der Stadtbibliothek Bayreuth

?Unsere Arbeit ist an demokratischen und sozialen Grundprinzipien ausgerichtet. Sie orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild und an Werten wie Toleranz, Chancengleichheit und einem verantwortlichen Umgang mit Wissen und Information.

Insgesamt richtet sich unser Angebot an Menschen jeder Altersgruppe, unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Bildungsstand, sexueller Orientierung und Weltanschauung.?

Auszug aus dem Leitbild der Stadtbibliothek Bayreuth.

Unser komplettes Leitbild können Sie einsehen unter: www.bayreuth.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth