Bayreuth: Landtags- und Bezirkswahl: Wahlkreisvorschläge können eingesehen werden

Die Landtags- und Bezirkswahl am 14. Oktober wirft ihre Schatten voraus. Im Einwohner- und Wahlamt der Stadt Bayreuth, Neues Rathaus, Luitpoldplatz 13, 3. Stock (Zimmer 304), können ab sofort die endgültig zugelassenen Wahlkreisvorschläge im Wahlkreis Oberfranken zu folgenden Zeiten eingesehen werden: Montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 12 Uhr, zusätzlich montags von 14 bis 16 Uhr sowie Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. Die Wahlkreisvorschläge für die Landtagswahl in allen Wahlkreisen in allen Wahlkreisen Bayerns sind im Internet unter www.wahlen.bayern.de (Rubrik ?Landtagswahlen/Landtagswahl am 14. Oktober 2018?) veröffentlicht.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth