Hof an der Saale Hof: Mann wählt ungewöhnliches Drogenversteck - Polizei wird im Döner fündig

Der Fahrer wies zudem deutliche Anzeichen von Drogenkonsum auf. Daraufhin nahmen die Polizisten den Kleinwagen genauer unter die Lupe. Im Kofferraum fanden sie schließlich über sechs Kilogramm Marihuana. Dieses war in mehrere Pakete verpackt.

Kriminalpolizei Bayreuth übernimmt Ermittlungen: Haftbefehl

Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm daraufhin die weiteren Ermittlungen. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth wurde am Samstag Haftbefehl aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gegen den Münchner erlassen. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.