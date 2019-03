Bayreuth: Kulturpreis 2019 geht an das Bayreuther Osterfestival

Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, den Kulturpreis 2019 an das Bayreuther Osterfestival zu verleihen. Der Beschluss geht auf einen Vorschlag der CSU-Stadtratsfraktion zurück. Mit dieser Auszeichnung werden die herausragenden Verdienste um die Schaffung der Veranstaltungsreihe des Osterfestivals und um die Förderung junger Musiker/innen im Rahmen der Internationalen Jungen Orchesterakademie gewürdigt. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe: ?Die Auszeichnung an das Osterfestival ist Ausdruck für herausragende und kontinuierliche Kultur-Angebote, für die der Leiter Professor Dr. Ulrich S. Schubert seit Beginn vor 25 Jahren immer Gewähr geboten hat und bietet. Das Kulturleben in der Stadt ist heute ohne das Osterfestival nur noch schwer denkbar.?

Das Bayreuther Osterfestival begeht 2019 sein 25-jähriges Jubiläum. Das Festival und die Internationale Junge Orchesterakademie wurden von Professor Dr. Ulrich S. Schubert unter der Mitwirkung von Professor August Everding und dem weltweit bekannten australischen Dirigenten Sir Charles Mackerras gegründet. Die stetig wachsende Vielfalt der Veranstaltungen erreichte ein über die Jahre ebenso stetig anwachsendes Publikum. Regional und überregional ist das Bayreuther Osterfestival zu einem kulturellen Anziehungspunkt in der Osterzeit geworden. Neben dem Symphoniekonzert der Orchesterakademie gibt es Orgelkonzerte, geistliche Oratorien, Jazz und vieles mehr auf Bühnen wie der des Markgräflichen Opernhauses, bei Steingraeber oder im Audi-Zentrum Bayreuth.

Beim Bayreuther Osterfestival steht aber nicht nur der musikalische Aspekt im Mittelpunkt, sondern auch Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Die Kultur- und Sozialstiftung Internationale Orchesterakademie hat es sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Heilung chronisch kranker und krebskranker Kinder zu leisten und hat dafür bisher über 1 Million Euro eingespielt.