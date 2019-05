Drogensüchtiger mit Reihe an Straftaten: In Oberfranken hat ein 19-Jähriger in den letzten Tagen die Polizei beschäftigt. Der junge Mann versuchte sich mehrfach Drogen zu beschaffen.

Versuchter Einbruch in Bayreuth: Stein in Schaufenster

In der Nacht zum Mittwoch (1. Mai 2019) versuchte der Mann in eine Apotheke im Bayreuther Stadtgebiet einzubrechen: Mit einem Stein beschädigte er das Schaufenster, als Passanten den Einbruchsversuch bemerkten. Die Zeugen alarmierten sofort die Polizei. Die Beamten konnten ihn vorläufig festnehmen. Er wurde in ein Klinikum gebracht.

19-Jähriger klaut Notfallkoffer und flüchtet aus Krankenhaus

Der junge Mann erholte sich im Krankenhaus für eine Weile, als er erneut aktiv wurde: Laut Informationen der örtlichen Polizei stahl er dort einen Notfallkoffer und flüchtete. Es folgte eine erneute Festnahme.

Gefälschte Rezepte: Mann (19) will an Drogen kommen

Am Wochenende (26.-28. April 2019) hatte der junge Mann bereits in Kulmbach und Wirsberg für Aufsehen gesorgt: Dort versuchte er mit gefälschten Rezepten an Drogen zu kommen. Diese hatte er bei einem länger zurückliegenden Arztbesuch erbeutet. Eine Angestellte des Kulmbacher Klinikums ertappte den 19-Jährigen beim Versuch Medikamente damit zu stehlen. Damals machte seine körperliche sowie geistige Verfassung eine Einweisung ins Bezirkskrankenhaus notwendig.

19-Jähriger nun in Haft

Mittlerweile sitzt der junge Mann in Haft: Am Donnerstag (2. Mai 2019) wurde er in eine Justizvollzugsanstalt (JVA) gebracht. Bereits seit dem Wochenende bestand ein Haftbefehl gegen ihn.

