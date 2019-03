Bayreuth: Kostenloser Bustransfer zum Theatervergnügen nach Hof

?Mord auf Schloss Haversham? war ein ? wenn auch mit blauen Flecken erkämpfter ? Erfolg. Nun versucht die enthusiastische, aber vom Pech verfolgte Laientheatergruppe den Klassiker ?Peter Pan? auf die Bühne zu bringen. Leider stellt auch bei der berühmten Geschichte um den Jungen, der nicht erwachsen werden will und ins Nimmerland fliegt, das Bühnenbild eine besondere Herausforderung dar: Das Flugwerk macht sich selbstständig, die Drehbühne dreht durch und den Betten im Kinderzimmer ist nicht zu trauen.

Selten hat ein Schauspiel am Theater Hof das Publikum so begeistert wie der Komödienhit ?Mord auf Schloss Haversham?. Die Autoren haben ihrem Riesenerfolg eine Fortsetzung folgen lassen ? Lachmuskelkater garantiert!

Zur Aufführung starten Busse um 16.30 Uhr am Luitpoldplatz vor dem Neubau der Sparkasse. Die Busse stehen ab 16.00 Uhr bereit. Für jedes erworbene Ticket wird ein Platz in den Bussen bereitgehalten. Der Transfer nach Hof und wieder zurück ist im regulären Eintrittspreis enthalten und beinhaltet zusätzlich ein Programmheft. Den ?Einlass? an den Bussen übernimmt das vertraute und bewährte Personal der Stadthalle.

Nach der Aufführung stehen bei der Rückkehr in Bayreuth am Luitpoldplatz kostenlose Theaterbusse für den Transfer im Stadtgebiet bereit. Aus technischen Gründen können die Eintrittskarten leider nicht an der Theaterkasse in Bayreuth erworben werden, sondern nur direkt an der Kasse in Hof. Dies ist ohne Probleme telefonisch unter 09281 7070290 (Fax 09281 7070292) oder per Mail an kasse@theater-hof.de möglich. Die Theaterkasse Hof ist Montag bis Samstag von 10 bis 14 Uhr geöffnet, Mittwoch zusätzlich von 18 bis 20 Uhr. Zusätzlich können die Karten auch im Onlineshop des Theater Hof unter www.theater-hof.de/karten gekauft werden.