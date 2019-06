Bayreuth: Klassik Open Air: An den Sonnenschutz denken!

Beim sechsten Sparda-Bank Klassik Open Air in der Bayreuther Innenstadt sind am Freitag, 28. Juni, die Münchner ?taschenphilharmonie? und am Samstag, 29. Juni, die ?Jungen Fürther Streichhölzer? zu Gast. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Eintritt an beiden Abenden ist frei.

Für die Konzerte wird das Stadtparkett mit Bierbänken bestuhlt. Wer hier keinen Platz bekommt, muss sich aber keine Sorgen machen: Das Kulturamt hält Sitzkissen gegen eine Pfandgebühr bereit, die bei Rückgabe wieder erstattet wird. Die Sitzkissen dürfen auch in den Anfahrtszonen der Feuerwehr benutzt werden. Selbstverständlich gibt es auch einen Bereich für mitgebrachte Stühle und andere Sitzgelegenheiten.

Das Kulturamt bittet die Besucherinnen und Besucher zu beachten, dass für die beiden Tage des Open Airs hochsommerliches Wetter mit Temperaturen teilweise weit über 30 Grad vorhergesagt ist. Da der Bereich der Bestuhlung erst mit Beginn der Konzerte im Schatten sein wird, wird entsprechender Sonnenschutz und eine Kopfbedeckung empfohlen. Im ?Baumsaal? des Stadtparketts steht der Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke bereit, an dem kostenlos Wasser entnommen werden kann. Hierfür muss nur ein Trinkgefäß oder eine Wasserflache mitgebracht werden. Zudem gibt es zwei Getränkestände, an denen alkoholfreie Getränke, Bier und Frankenwein angeboten werden.