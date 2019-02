Bayreuth: KinderUni 2019: Auswahlverfahren für Kinder hat begonnen

Die vier Vorlesungen, die die meisten Stimmen erhalten, werden dann bei der KinderUni 2019 zu folgenden Terminen präsentiert: 3. Juli, 10. Juli, 17. Juli und 24. Juli (jeweils mittwochs, 17.15 Uhr). Die Abstimmung ist bis einschließlich Dienstag, 30. April 2019, möglich.

Attraktives Begleitprogramm für Erwachsene

Die KinderUni ist eine Veranstaltung der Universität in Kooperation mit der Stadt Bayreuth, die sich an Schülerinnen und Schüler der 2. bis 6. Jahrgangsstufe aus Bayreuth und Umgebung richtet. Die Vorlesungen finden im Audimax der Universität Bayreuth statt und dauern 45 Minuten. Der Eintritt zur KinderUni ist frei. Erwachsene müssen jedoch draußen bleiben! Um ihre Wartezeit auf die Sprösslinge zu verkürzen, bietet die Universität wie in jedem Jahr ein attraktives Begleitprogramm an.

(Quelle: Universität Bayreuth)