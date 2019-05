Bayreuth: Kinderfest im Hofgarten

Am Internationalen Kindertag, Samstag, 1. Juni, wird der neue Spielplatz im Hofgarten mit einem Kinderfest von 13 bis 17 Uhr eingeweiht. Den offiziellen Startschuss für den neuen Spielplatz gibt Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe um 13 Uhr gemeinsam mit Markgräfin Wilhelmine. An diesem Nachmittag mit dabei ist außerdem das Spielmobil Bayreuth, das verschiedene Spiele zum Ausprobieren bereithält.

Die Stadt Bayreuth hat in den letzten Monaten insgesamt 335.000 Euro in die Neugestaltung des Spielplatzes im Hofgarten investiert. Unter dem Motto ?Spielen mit Wilhelmine? greift der Spielplatz die Motive vom Neuen Schloss der Markgräfin Wilhelmine und vom Hofgarten abstrakt auf. Zentrales Element der Anlage ist ein ?Spielschloss? als 7,50 Meter hohes Kletterelement mit verschiedenen Aufstiegen, Rundwegen, Richtungswechseln, Lichtspiegeln, farbigen Durchblicken und verwinkelten Abstiegen. Ein Bereich zum Schwingen, Schaukeln und Drehen, ein Kleinkinderbereich mit Sand, Rutschhügel und Balancierstrecke sowie ein Aufenthaltsbereich für Begleitpersonen komplettieren die Anlage, die in Teilen auch für Menschen mit Handicap nutzbar sein wird.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth