Bayreuth: Jetzt für den Künstlermarkt 2019 bewerben!

Auf Besucher des Bayreuther Bürgerfestes wartet am traditionellen Kultursonntag, 7. Juli, wieder ein Künstlermarkt rund um die Stadtkirche. Bereits zum 25. Mal lädt die Stadt Kunstschaffende ein, ihre Arbeiten im Rahmen einer ?Open-Air-Galerie? zu präsentieren. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Der Künstlermarkt findet von 11 bis 18 Uhr statt. Zur Teilnahme aufgerufen sind bildende Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Grafik und Plastik. Bewerbungsunterlagen können beim Kunstmuseum Bayreuth, Stichwort ?Künstlermarkt?, Postfach 10 10 52, 95410 Bayreuth, schriftlich oder per Fax 0921 7645320 beziehungsweise per Mail verwaltung@kunstmuseum-bayreuth.de angefordert werden. Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro. Bewerbungen sind bis zum 24. Mai möglich.