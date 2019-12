"Bayreuth ist reif für den Unverpackt-Laden" - Eröffnung im Frühjahr 2020 ist wahrscheinlich

Die Renovierungsarbeiten laufen auf Hochtouren: Wände werden momentan verputzt, eine Türe zum Flur und Innenhof wird unter Tapetenschichten freigelegt, Wände wurden eingerissen und neue eingezogen. Die Vorbereitungen auf die Eröffnung des Bayreuther Unverpacktladen der Initiative Hamsterbacke e.V. laufen auf Hochtouren.

Bayreuth: Arbeitskreise beraten über Ladenkonzept

In den Arbeitskreisen wird über zu beschaffende Regale, das Abwiege- und Kassensystem und über Auslassbehältnisse für die zu verkaufenden Waren beraten. Hygienevorschriften wurden eingeholt und größtenteils schon erfüllt. Heike Paintmayer und ihr Mann sind seit der Gründung dabei, werkeln und schuften jedes Wochenende hier, zusammen mit anderen freiwilligen Helfern, um den Laden baldmöglichst bezugsfertig zu machen. Zudem ist Heike in den Arbeitskreisen Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Laden tätig.

Junge Initiative erfasst alle Gesellschaftsschichten

Die Idee zu der Verbrauchergemeinschaft kam ursprünglich aus der Studentenschaft, teilweise in Überschneidung mit Aktiven im Transitionhaus und dem Forum 1.5. Das Forum ist eine Plattform für Initiativen, Wissenschaftler und all jene, die sich in der Region für eine klimagerechte Zukunft einsetzen wollen. Beim ersten Treffen der Hamsterbacke waren hauptsächlich junge Leute anwesend, erinnert sich Heike Paintmayer. Beim zweiten Treffen waren es dann viel mehr Leute in der Mitte ihres Lebens und auch Rentner. Die würden das auch noch so kennen, eine Welt ohne viel Verpackung, und seien daher sehr interessiert an dem Konzept.

"Wachsendes Interesse in allen Bevölkerungsschichten"

"Wir bemerken ein wachsendes Interesse in allen Bevölkerungsschichten, im privaten Umfeld sowie hier im Laden. Es bleiben oft Leute vor den Fenstern stehen oder kommen sogar herein, um uns zu fragen, was genau hier entsteht. Bayreuth ist reif für den Unverpackt-Laden", meint Heike. Die Lage des neuen Ladens am Hohenzollernring sei daher auch ideal aufgrund der hohen Sichtbarkeit und der Innenstadtnähe. Bei der Gründung im Sommer hatte die Hamsterbacke 93 Mitglieder, mittlerweile sind es zwischen 450 und 500.