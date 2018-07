Bayreuth: Impulsveranstaltung ?Zwischennutzung als Chance für Leerstände?

Bei der Veranstaltung hält Stefanie Raab, Geschäftsführerin der Coopolis GmbH ? Planungsbüro für Stadtentwicklung aus Berlin, einen Impulsvortrag über ?Kreative Lösungen für Leerstände?. Im Anschluss daran werden gelungene Beispiele der Zwischennutzung, die inzwischen zur Dauernutzung wurden von Sabine Gollner, Vorsitzende der Künstlerkolonie Fichtelgebirge e.V., vorgestellen.

Den Aspekt der Fördermöglichkeiten insbesondere in Sanierungsgebieten beleutet der Stadtplaner Werner Heckelsmüller. Ferner präsentiert Marco Marino das aktuell anstehende Projekt ?Macht Spiele?, das auch einge Leerstände durch Zwischennutzung beleben will. Die Veranstaltung wird durch Werkstattgespräche sowie einem Get Together mit Imbiss abgerundet.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Interessierte aus der Immobilen- und Baubranche und Immobileneigentümer. Aber auch potentielle Zwischennutzer und alle an Stadtentwicklung interssierten Bürger sind eingeladen. Aus organisatoroschen Gründen ist eine Anmeldung bis zum 05.07.2018 erforderlich.



Das Anschreiben, das detaillierte Programm und die Anmeldung finden Sie hier zum Download.