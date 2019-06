Tierrettung

Bayreuth: Hund rettet verwaistes Rehkitz und weicht dem Jungtier nicht mehr von der Seite

Eine ungewöhnliche Tiergeschichte hat sich am Samstag in Bayreuth abgespielt. Eine Hundedame fand in der Nähe des Festspielhauses ein hilfloses Rehkitz - und bewachte es bis zu dessen Rettung.