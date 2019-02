Bayreuth: Hochbauamtsleiter Stefan Bouillon sucht neue berufliche Herausforderung

Der Leiter des Hochbauamtes der Stadt Bayreuth, Stefan Bouillon, stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung in der Nähe seines Heimatortes im Taunus. Bouillon wird Ende März aus dem Dienst bei der Stadt ausscheiden. Wie das Rathaus mitteilt, läuft bereits die Suche nach einer qualifizierten Nachfolge, die Stelle der Leitung des Hochbauamtes wurde inzwischen ausgeschrieben. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe dankt Bouillon für seinen engagierten Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Bouillon leitete das Hochbauamt fünf Jahre lang. Viele Projekte wurden in dieser Zeit fertiggestellt, viele begonnen. ?Ich hätte sie gerne alle zu Ende gebracht, das ist aber leider nicht möglich, da sie zum Teil auf Jahre angelegt sind?, so Bouillon. ?Ich hoffe, den richtigen Schritt in meine Zukunft getan zu haben und sage einer schönen Zeit ade.?