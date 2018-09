Bayreuth: Heiraten im besonderen Ambiente

Das Bayreuther Standesamt bietet auch im kommenden Jahr allen Heiratswilligen die Möglichkeit, sich das Ja-Wort in einem besonderen Ambiente zu geben.

So finden 2019 an den Samstagen 16. März, 13. April, 11. Mai, 14. September und 12. Oktober Trauungen im Sitzungssaal des Alten Rathauses (Kunstmuseum) statt. Am 15. Juni, 13. Juli und 17. August kann im Sonnentempel der Eremitage geheiratet werden. Die Eheschließungen oder Begründungen von Lebenspartnerschaften finden jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr statt. Das Standesamt weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei diesen Trauungen im besonderen Ambiente zusätzliche Gebühren anfallen.