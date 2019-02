Bayreuth: Haushaltsberatungen werden als Live-Stream übertragen

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe hat dem Stadtrat in seiner Sitzung Ende Januar den Haushaltsentwurf 2019 vorgelegt. Das Zahlenwerk spiegelt in vielen Bereichen eine positive Stadtentwicklung wider. Erneut will die Stadt ? nachdem dies erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten im Vorjahr möglich war ? keine genehmigungspflichtigen Kredite aufnehmen. Der Schuldenstand wird sich bei einem planmäßigen Haushaltsvollzug zum Jahresende auf rund 75 Millionen Euro reduziert haben. Ende 2013 waren es noch rund 121,7 Millionen Euro. Trotz dieses Konsolidierungskurses hat die Stadt in den vergangenen sechs Jahren insgesamt 167,8 Millionen Euro investiert.

?Es ist uns gelungen, ohne dass wir die Investitionen verringert haben und ohne dass wir Einsparungen an der Lebensqualität für die Menschen in unserer Stadt vorgenommen haben, in den Jahren 2013 bis Ende 2019 rund 38 Prozent all unserer Schulden, die sich zuvor bis zu den Jahren 2006/2007 über Jahrzehnte aufgebaut haben, abzubauen?, so Merk-Erbe in ihrer Haushaltsrede. Die Stadt komme damit dem Ziel, nachfolgenden Generationen Gestaltungsspielräume zu schaffen und zu erhalten, ein wesentliches Stück näher.

Investitionen in die Infrastruktur

Die Stadt kann auch im neuen Jahr kräftig in ihre Infrastruktur investieren. Die hierfür vorgesehenen Mittel belaufen sich ohne die Stadthalle und den Erwerb von Grundstücken oder beweglichem Sachvermögen auf rund 42,6 Millionen Euro. Für die Stadthalle, das künftige Friedrichs-Forum als Bayreuths größtes Bauprojekt, sind weitere rund 18,5 Millionen Euro vorgesehen.

Die Liquidität der Stadt wird bei planmäßigem Haushaltsvollzug am Jahresende 2019 bei rund 21,25 Millionen Euro liegen. Der Ansatz für die Gewerbesteuer beträgt rund 75,8 Millionen Euro, die Grundsteuer B liegt bei etwa elf Millionen Euro, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer bei 40,1 Millionen Euro.