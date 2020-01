Haben vier Männer eine 22-Jährige in Bayreuth vergewaltigt? Zeuge ruft Polizei nach Schreien und rettet Frau: In den Morgenstunden des 26. Februar soll sich in Oberfranken eine Vergewaltigung zugetragen haben. Darüber berichten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Tag danach.

Bayreuth: Zeuge rettet Frau aus Wohnung des Vergewaltigers

Demnach hatte ein Zeuge (24) in der Wohnung einer Bekannten Schreie gehört. Diese weckten bei ihm den Verdacht, dass die Frau vergewaltigt wird. In der Wohnung, die sich im Bayreuther Stadtteil Kreuz befindet, traf der junge Mann dann auf den Bewohner, einen 29 Jahre alten Mann, drei weitere Männer und eine junge Frau (22). Der Zeuge nahm die 22-Jährige trotz Gegenwehr der drei Männer aus der Wohnung mit in seine.