Bayreuth: Geschichte eines Bayreuther Familienunternehmens

Nach dem 2. Weltkrieg spezialisierte Fritz Bayerlein die Spinnerei immer stärker auf synthetische Fasern, deren Garne in verschiedenen Bereichen verwendet wurden. Sie wurde für diese Produkte Deutschlands größter Produzent, mit einem hohen Exportanteil.

Kontinuität durch Wandel

Aufgrund der umfangreichen Investitionen und des Interesses der Kulmbacher Spinnerei an den Produkten und Märkten kaufte diese 1972 die Fabrik von Bayerlein, gab aber bereits 1979 die Produktion in Bayreuth auf. Klaus Bayerlein blieb zunächst im Garnhandel aktiv. Fritz Bayerlein führte eine Firma für Immobilienverwaltung fort, die heute von Klaus Bayerlein und seinem Neffen Axel geführt wird. So kann man bei der Familie Bayerlein von ?Kontinuität durch Wandel? sprechen.

Die Ausstellung im Historischen Museum, Kirchplatz 4, ist bis zum 31. März jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr zu sehen.