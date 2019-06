Bayreuth: German Brand Award 2019 für medi

Die Markenbotschafterin Barbara Schöneberger für die gemeinsame Kampagne ?Starke Wirkung für starke Frauen? passt pefekt um das Thema Kompression noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. In der Sport wlet haben die Produkte eine sehr guten Ruf und mit prominenten Testimonials wie dem Deutsche Skiverband sowie dem Bayreuther Basketball-Bundesligist, dessen Haupt- und Namenssponsor medi ist eine große Reichweite.

Die Stadt Bayreuth gratuliert auf diesem Wege ganz herzlich und dankt dem Unternehmen für die Standorttreue, das unternehmerisches Engagement und die kontinuierliche Unterstützung des Bayreuther Basketballs!

Die medi GmbH & Co. KG ist, mit weltweit rund 2700 Mitarbeitern, einer der führenden Hersteller medizinischer Hilfsmittel. Das Unternehmen zeichnet sich seit Jahren durch sein kontinuierliches Wachstum aus. Es gehören 23 internationale Niederlassungen zu medi und man exportiert in über 90 Länder. Aber nicht nur weltweit expantiert das Unternhmen, auch am Haupt- und Produktionssitz in Bayreuth wird immer wieder erweitert. Noch 2019 wird mit dem Bau eines neuen Verwaltungsgebäudes begonnen.