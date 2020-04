Gedenkveranstaltung nach tödlichem Unfall in Bayreuth: Rund 50 Menschen versammelten sich in der Bismarckstraße in Bayreuth, um mit einem Geisterfahrrad an einen Verstorbenen zu gedenken. Der Radfahrer war am Mittwoch (22. April 2020) von einem Lkw überfahren worden und starb noch an der Unfallstelle.

Die Trauernden trafen sich zwei Tage nach dem Unglück am Unfallort, berichtet Stefan Steurer als Vorstand des ADFC Bayreuth inFranken.de. "Die Menschen hielten sich kurz am Geisterrad auf, um eine Kerze oder Ähnliches niederzulegen. Alle trugen ausnahmslos einen Mundschutz oder, wenn das nicht der Fall war, haben sie die Abstandsregeln eingehalten", so Steurer. Das Geisterfahrrad spendete der ADFC, Mitveranstalter war der Radentscheid Bayreuth.

Polizei achtet auf Einhaltung der Corona-Regelungen

Nach zehn Minuten zerstreute sich die Menge und nur noch ein paar Menschen blieben übrig, berichtet Steurer. Die Polizei traf mit zwei Wagen ein, wovon aber nur einer anhielt. Vier Polizisten wiesen die restlichen fünf bis acht Versammelten auf die Abstandsregelungen hin. Insgesamt war es aber eine friedliche Gedenkfeier.

Der ADFC setzt sich mit den Geisterrädern dafür ein, dass tragische Unfälle mit Radfahrern, wie der am Mittwoch in Bayreuth, nicht unbeachtet bleiben. "Wir wollen ein Zeichen setzen", so Steurer.