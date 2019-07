Bayreuth: GEDENKAUSSTELLUNG Klaus Häring

26.07. ? 29.08.2019, Galerie im 1. OG

Ausstellungseröffnung: Fr. 26.07.2019, 17 Uhr, Galerie im 1. OG

?AUF NACH WALHALL ?ein letztes Mal Green Hill Toons?

Klaus Häring ? Gedenkausstellung

?Auf nach Walhall ? ein letztes Mal Green Hill Toons? heißt die Gedenkausstellung für den im März 2018 verstorbenen Zeichner, Schnellzeichner und Grafiker Klaus Häring. Jedem, der Humor und ein gewisses Augenzwinkern mitbringt, eröffnen sich in den Bildern, die er selbst ?Green Hill Toons? nannte, die Inhalte der Wagner-Opern auf einzigartige Weise.

Vom 26. Juli bis zum 29. August wird im RW21 also Witziges und Ungeahntes aus Wagners Götter- und Heldenwelt gezeigt. Die in Härings typischer Weise auf die Spitze getriebenen und in aufwändiger Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail versehenen Motive zeigen Situationen und kleine Geschichten aus dem Alltag der Wagner?schen Protagonisten.

Neben seinen vielen Ausstellungen hat Klaus Häring Postkarten und Aufkleber, T-Shirts und mehrere Comichefte mit Titeln wie ?Echt hügelig?, ?Wenn Wotan wüßte!? oder ?Wo Walküren weilen? mit humorvollen Zeichnungen herausgebracht.

Immer wieder schuf er mit viel Liebe zum Detail witzige ?Such-und Wimmelbilder? als Postkartenmotive: Sei es ein ?Unfall?, der sich im Orchestergraben ereignete oder der Besuch der Rheintöchter im Kneippbad am Grünen Hügel. Über ein Jahrzehnt zeichnete er ab 2004 seine witzigen Bilder und Kurzgeschichten, die Anhänger in der ganzen Welt gefunden haben.

Die Ausstellung wird gefördert durch: Sparkasse Bayreuth

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth