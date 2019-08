Bayreuth: Führung durch Richard Wagners Mobiliar

Richard Wagner lebte in seinem ersten Bayreuther Sommer 1872 im Hotel Fantaisie. Nachdem das Haus vor wenigen Jahren aufgelöst wurde, sind die Möbel der letzten authentischen Wagner-Wohnung, die weder abgerissen noch im Krieg vernichtet wurde, im Historischen Museum am Kirchplatz zu sehen. Dr. Frank Piontek wird am Mittwoch, 14. August, um 11 Uhr, eine kleine literarische Führung im authentischen Mobiliar veranstalten.