Bayreuth: Friedrichs-Forum: Leitungsposition ist besetzt

Hendrik Schröder wurde im Landkreis Lippe in Nordrhein-Westfalen geboren. Er ist gelernter Musiker und hat Oboe in Hamburg studiert. Als Kulturmanager war Schröder die vergangenen 15 Jahre an verschiedenen Mehrspartenhäusern angestellt. So war er unter anderem von 2008 bis 2014 am Nationaltheater Mannheim engagiert und im Anschluss vier weitere Jahre am Staatstheater Nürnberg Orchesterdirektor.

Wichtiger Schritt zur Positionierung des Friedrichs-Forums

?Die Profilierung des Friedrichs-Forums durch die Entwicklung eines vielfältigen Angebots für alle Menschen aus Bayreuth und Umgebung ist mir ein Herzensanliegen?, so Schröder mit Blick auf seine neuen Aufgaben. Er freue sich auf die Entwicklung neuer Veranstaltungsreihen und Strukturen und darauf, ein neues Team dafür zu gewinnen.

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe sieht in der personellen Weichenstellung einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Positionierung der ehemaligen Bayreuther Stadthalle: ?Mit Hendrik Schröder gewinnen wir für das Friedrichs-Forum einen Leiter, der als Musiker ein starkes inhaltliches Profil mitbringt und gleichzeitig an großen und renommierten Theatern in leitender Funktion als Kulturmanager tätig war. Ich bin überzeugt davon, dass das Friedrichs-Forum von seinen Kompetenzen und seinem Netzwerk profitieren wird.?