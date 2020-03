Bayreuth: Fremder Mann zeigt Mädchen (7) Welpen-Foto - und will es mitnehmen

Fahndung in Oberfranken: Wie die Polizei am Samstag (07.03.2020) mitteilt, sprach ein fremder Mann am Freitag (28.02.2020) ein siebenjähriges Mädchen in Bayreuth an.

Er zeigte dem Kind in der Brandenburger Straße ein Welpen-Foto und forderte es auf, mit ihm mitzukommen. Die Siebenjährige folgte ihm aber glücklicherweise nicht, sie rannte vor dem Mann davon.

Täterbeschreibung: Wer kann der Polizei in Bayreuth helfen?

Nun sucht die Polizei nach dem Unbekannten. So sieht der Mann aus:

circa 1,70 Meter groß

jugendliches Alter

rötlich gefärbte Haare

hohe Stimme mit ausländischem Akzent

hellblaue Jacke, weiße Turnschuhe mit roten Streifen

Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0921/506-2130 zu melden.

In Nürnberg wird ebenfalls nach einem unbekannten Mann gesucht: Ein Mann packte ein achtjähriges Mädchen auf dem Schulweg und sagte: "Du gehst jetzt mit!"