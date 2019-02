Bayreuth: Förderverein spendet 1.500 Euro an die Stadtbibliothek

?Lesen steigert die Gehirnleistung, regt die Bildung neuer Gehirnzellen an und fördert die geistige Aktivität in jedem Alter. Uns liegt es sehr am Herzen, dass Kinder mit Büchern aufwachsen. Lesen ist wichtig für die Entwicklung der Kinder, regt die Phantasie an und bildet auf spielerische Weise?, so Dr. Rehm. Alles in allem hat der Förderverein inzwischen einen hohen fünfstelligen Betrag an die Stadtbibliothek gespendet.