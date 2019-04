Bayreuth: FILM & GESPRÄCH ?Kleine graue Wolke?

So.12.05.2019, 19:30 Uhr, CINEPLEX Bayreuth

?Kleine graue Wolke? ? Film mit anschließendem Filmgespräch

Manchmal fühlt man sich als chronisch Kranker wie gelähmt. ?Da gibt es eine kleine graue Wolke an deinem blauen Himmel.? So umschreibt der Arzt die Diagnose Multiple Sklerose. Für Sabine Marina war es ein furchtbares Gewitter ? bis sie beschloss, einen Film über sich und ihre Krankheit zu drehen.

Statt wegzulaufen, stellt sich die Filmemacherin existenziellen Fragen: Auf was könnte ich am ehesten verzichten? Sehen? Hören? Laufen? Sie trifft andere Menschen, die mit MS leben und lernt ihre ganz unterschiedlichen Lebensstrategien kennen. Berührende Begegnungen, die Sabine Marina ermutigen, ihr Schicksal aktiv in die Hand zu nehmen.

?Kleine graue Wolke? ist ein persönlich erzählter Dokumentarfilm über eine starke junge Frau und ihren Weg aus der Angst zurück ins Leben.

Moderation: Jutta Geyrhalter, Evangelisches Bildungswerk

Referentin: Ute Reinschmidt, Leitende Psychologin Mediclin Reha-Zentrum Roter Hügel, Neuropsychologin, Psychotherapeutin, Bayreuth

Kosten: Kinoeintritt

Kooperation: Cineplex Thomas Filmtheater Bayreuth; Evangelisches Bildungswerk

(Foto: W-film / Frog Motion)

