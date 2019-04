Bayreuth: FACHVORTRAG Gut leben ? trotz chronischer Erkrankung

Mi. 08.05.2019, 19 Uhr, ebw Bayreuth, Seminarraum im Hof, Richard-Wagner-Str. 24

Die Diagnose einer chronischen neurobiologischen Erkrankung wie Parkinson oder Multiple Sklerose ist für Betroffene wie Angehörige zunächst ein Schock: Wie damit weiterleben?

Am Beispiel von Multiple Sklerose ? der ?Erkrankung der 1000 Gesichter? ? stellt der Referent an diesem Abend allgemeine Grundlagen neurobiologischer Erkankungen gut verständlich vor. Es spricht auch über die möglichen Folgen für Sensorik und Motorik der Betroffenen. Gleichzeit zeigt er aber auch mögliche Unterstützungsmaßnahmen in unterschiedlichen Formen auf. Durch seine breit aufgestellte Praxiserfahrung ist er auch für viele Fragen für Betroffene wie Angehörige offen.

Referent: Dr. med Stefan Obradovic, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, Bayreuth

Kosten: 4 Euro/erm. 3 Euro (EBW-Mitglieder frei)

Kooperation: Evangelisches Bildungswerk

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth