Bayreuth: Expertin soll für mehr Schutz und weniger Gewalt in Flüchtlingsunterkünften sorgen

Im September 2019 wurden bei der Regierung Oberfranken mit Annika Becker und Stefan Engelke zwei Gewaltschutzkoordinatoren für Asylbewerberunterkünfte eingestellt. Gewaltschutzkoordinatoren gibt es derzeit in allen Flüchtlingsunterkünften der bayerischen Regierungsbezirke.

Die Anzahl der Gewaltschutzkoordinatoren ist in einzelnen Regierungsbezirken Bayerns unterschiedlich. Im Regierungsbezirk Oberfranken gibt es derzeit zwei Gewaltschutzkoordinatoren: Während Stefan Engelke für die ANKER-Einrichtung Oberfranken in Bamberg zuständig ist, betreut Annika Becker alle Gemeinschaftsunterkünfte in Oberfranken, unter anderem die in der Wilhelm-Busch-Straße 2 und 5 in Bayreuth.

Gewaltschutzkoordination: Hilfe vor Ort

Auf Anfrage von inFranken.de teilt die Regierung Oberfranken mit, dass durch die Gewaltschutzkoordinatoren der Schutz der Bewohner von Asylunterkünften gewahrt werden soll. Dementsprechend beziehe sich die Arbeit der Gewaltschutzkoordinatoren auf drei Aspekte: Zum einen die Gewalt, die Menschen schon vor Ihrer Ankunft in den Aufnahmeeinrichtungen erlebt haben. Die Bewohner sollen ein Vertrauensverhältnis zu den Gewaltschutzkoordinatoren aufbauen und die Möglichkeit haben, persönliche Erlebnisse wie Missbrauchserfahrungen auf der Flucht oder häusliche Gewalt mit ihnen zu teilen.

Weiterhin sollen sie Gewalt, die beim Zusammentreffen von Menschen verschiedener Kulturen auftreten kann, präventiv verhindert werden. Zuletzt helfen die Gewaltschutzkoordinatoren, sollte es bereits zu Vorfällen innerhalb der Flüchtlingsunterkunft gekommen sein, bei der Aufarbeitung dieser Fälle.

Mehr Sicherheit für schutzbedürftigen Personenkreisen durch Gewaltschutzkoordinatoren

Dabei stehe der Schutz von besonders schutzbedürftigen Personenkreisen, wie Frauen, Kinder, Kranke, Alte, oder Personen mit atypischer Sexualität im Vordergrund. So soll das Zusammenleben der Menschen in den Unterkünften insgesamt noch sicherer gestaltet werden.