Bayreuth: Einbrecher suchen drei Einfamilienhäuser auf - und verursachen 4000 Euro Schaden

In Bayreuth haben noch unbekannte Täter versucht, in drei Einfamilienhäuser einzudringen. Die Einbrecher trieben am Freitagabend (08. November) im Stadtteil Meyernberg ihr Unwesen. Das berichtet die Polizei.

Bayreuth: Unbekannte versuchen über Terrassen in Häuser zu gelangen

Die bislang Unbekannten suchten am frühen Freitagabend die drei Einfamilienhäuser in der Sauerbruchstraße, Virchowstraße und Pettenkoferstraße auf. Dort machten sie sich jeweils an den Fenstern oder Türen der Terrasse zu schaffen. Während es ihnen bei dem Anwesen in der Sauerbruchstraße nicht gelang, in das Haus einzudringen, durchwühlten sie bei dem Einbruch in der Pettenkoferstraße das Schlafzimmer des Gebäudes.