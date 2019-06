Bayreuth: Ehrung für einen verdienten Ahnenforscher

Im Februar 1991 startete Günter Kruse den ersten Kurs zur Einführung in die Familiengeschichtsforschung. Stammbäume, Ahnentafeln, Quellenforschung oder das Lesen alter Handschriften, das Einbinden der entdeckten Vorfahren in die jeweiligen historischen Lebensumstände und den historischen Kontext ? all dies war und ist Gegenstand dieser Kurse.

Mehr als 250 Veranstaltungen mit 5.000 Teilnehmern

?Aus dem anfänglichen Kurssystem entwickelte sich ein offener Arbeitskreis mit einem vielfältigen Programmangebot, zu dem auch Exkursionen ebenso wie Vorträge oder Besuche der Universitätsbibliothek oder des Lastenausgleichsarchivs gehören?, resümierte die Oberbürgermeisterin anlässlich der Feierstunde im Rathaus. In den mehr als zwei Jahrzehnten seiner Tätigkeit für das Evangelische Bildungswerk habe Kruse über 250 Veranstaltungen mit insgesamt knapp 5.000 Teilnehmern durchgeführt.

Mehr als eine Zeitreise

?Es ist ein außerordentliches, ein langjähriges und ein mit großem persönlichen Einsatz verbundenes Engagement in einem außergewöhnlichen und äußerst vielfältigen Bereich der Erwachsenenbildung, das wir heute in Günter Kruse ehren?, so das Stadtoberhaupt. Ahnen- und Geschichtsforschung könnten zum Verstehen der eigenen Geschichte beitragen, wie sie auch dazu beitragen könnten, die Geschichte einer Region oder eines ganzen Landes zu verstehen. ?Und so ist die Suche nach den Vorfahren, das Finden von Verzweigungen, das Durchstöbern von Archiven, das Aufspüren von Stammbäumen mehr als nur einfach eine Zeitreise.?