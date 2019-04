Bayreuth: E-Autos tanken am Sendelbach besonders schnell

Längst sind E-Autos im Straßenverkehr keine Exoten mehr und auch ein fast leerer Akku muss in Bayreuth niemandem mehr die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Entscheidend dazu beigetragen haben die Stadtwerke Bayreuth, die in den vergangenen Monaten sechs Ladesäulen aufgestellt haben. Vor Kurzem kam die Stromtankstelle neben dem Parkplatz Am Sendelbach dazu. ?Das Besondere an unserer neuesten Ladesäule ist, dass E-Autos dort besonders schnell laden können?, erklärt Jürgen Bayer, Geschäftsführer der Stadtwerke Bayreuth. Eine Ladeleistung von bis zu 50 Kilowatt sorgt für einen schnellen Tankstopp: In einer Stunde lassen sich Strom für gut 300 Kilometer tanken. Vorausgesetzt die Batterietechnik unterstützt das schnelle Laden und der Akku ist groß genug. Der Strom für 100 Kilometer kostet in dieser Konstellation 7,60 Euro für Stromkunden der Stadtwerke Bayreuth.

Sieben Ladesäulen ? 100.000 Euro investiert

Insgesamt 100.000 Euro haben die Stadtwerke Bayreuth in ihre sieben Ladesäulen investiert. ?Noch steht die E-Mobilität am Anfang?, sagt Jürgen Bayer. ?Das ändert sich aber hoffentlich bald.? Auch Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe sieht künftig einen stärkeren Anteil von E-Fahrzeugen: ?In unserer Stadt gibt es inzwischen viele Möglichkeiten, E-Autos zu laden. Außerdem bietet die Stadt Bayreuth Autobesitzern mit E-Kennzeichen die Möglichkeit, auf öffentlichen Parkplätzen kostenlos zu parken. Das kann dazu beitragen, dass mittelfristig mehr E-Autos auf Bayreuths Straßen unterwegs sein werden.?

In puncto E-Mobilität nehmen die Stadtwerke Bayreuth nun ihre Parkhäuser ins Visier: ?Wir wollen unser Parkhaus an der Oberfrankenhalle ebenso wie die Tiefgarage Unteres Tor mit Lademöglichkeiten ausstatten?, sagt Bayer. Außerdem werde auf dem Dach des Parkhauses Oberfrankenhalle/Sportpark schon bald eine Photovoltaikanlage installiert. ?So können die E-Autofahrer in unserem Parkhaus Sonnenstrom direkt vom Dach tanken?, fügt Jürgen Bayer hinzu.

So funktioniert das Laden an den E-Tankstellen der Stadtwerke Bayreuth

Die neuen Ladesäulen der Stadtwerke Bayreuth gehören dem Ladeverbund+ an ? ein Zusammenschluss hauptsächlich fränkischer Unternehmen.