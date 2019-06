Bayreuth: Die Welt der kleinsten Teilchen

Jetzt kostenlos anmelden zum Webinar ?Nanomagnete in der Umwelttechnik? für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen der Region Bayreuth am 25. Juni 2019

Bilden Sie sich bequem und kostenfrei zu Hause weiter und holen Sie sich Ideen & Tipps zum Thema Nanotechnologie, Magnetismus, Ferrofluide. Geeignet für Lehrkräfte an weiterführenden Schulen, die dieses Thema im Unterricht der 9. bis 10. Jahrgangsstufen umsetzen möchten. Das Seminar findet statt am Dienstag, 25. Juni 2019 von 17 bis 18 Uhr.

Die Webinare sind ein innovatives Angebot der MINT-Region Bayreuth in Kooperation mit der Initiative Junge Forscherinnen und Forscher e.V. (IJF), Würzburg. Das Konzept sieht eine Reihe von Webinaren für Lehrkräfte der naturwissenschaftlich-technischen Fächer vor. Die Lehrkräfte erhalten Anleitungen für spannende MINT-Versuche und Experimente, Vorschläge zur Lehrplaneinbindung, Gestaltungsideen für Unterrichtsstunden sowie Ideen und Tipps zur Durchführung und zum notwendigen Material.

Alles was Sie dazu benötigen ist ein Computer und ein Internetzugang.

Anmeldungen sind bis einen Tag vor Seminarbeginn möglich unter https://www2.vogel.de/liveevents/?pk=3361. Lehrkräfte können die Fortbildung auch unter FIBS (Kurs-Nr.: E841-0/19/2) anmelden, sofern gewünscht.