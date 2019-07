Bayreuth: Die schönsten Seiten von Bayreuth sind neu erschienen

In einem sehr persönlichen Interview äußert sich Festspielleiterin Katharina Wagner über ihr Verhältnis zu ihrem Vater Wolfgang Wagner, dessen 100. Geburtstag (30. August 1919) mit einem Festakt am Vortag der Festspiel-Eröffnung gewürdigt wird. Die Besonderheit: Das Interview wurde mit Fotos aus einer privaten Fotokiste Wolfgang Wagners bebildert, die Journalist Gert-Dieter Meier für das BAYREUTH Magazin sichten durfte.

Themen der Stadtentwicklung

Das BAYREUTH Magazin berichtet auf über 80 Seiten zudem über wichtige kommunale Bauvorhaben wie die Sanierung des Friedrichs-Forums und der Graserschule, über universitäre Forschungsprojekte, Bayreuther Grün-Oasen, stark steigende Tourismuszahlen, die Geschichte des Cineplex-Kinos in Bayreuth und viele andere Erfolgsgeschichten.

Das Imagemagazin für Bayreuth, das von Jörg Lichtenegger und seinem Team von GMK Medien. Marken. Kommunikation. herausgegeben wird und in Zusammenarbeit mit der Stadt Bayreuth entstanden ist