Bayreuth: Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen

Die Ausstellung wurde in den Jahren 2012 und 2013 von Birgit Mair im Auftrag des Nürnberger Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung erstellt. Sie wurde seitdem mehr als 160 Mal bundesweit gezeigt. Seit dem Frühjahr dieses Jahres liegt sie in aktualisierter Form vor. Sie setzt sich mit den Verbrechen des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in den Jahren 1999 bis 2011 sowie der gesellschaftlichen Aufarbeitung nach dem Auffliegen der neonazistischen Terrorgruppe im November 2011 auseinander.

Ausstellung in zwei Teilen

Im ersten Teil werden die Biografien der NSU-Opfer Enver ?im?ek, Abdurrahim Özüdo?ru, Süleyman Ta?köprü, Mehmet Turgut, Habil K?l?ç, ?smail Ya?ar, Mehmet Kuba??k, Theodoros Boulgarides, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter dargestellt. Weitere Tafeln beschäftigen sich mit den Bombenanschlägen in Nürnberg und Köln sowie den Banküberfällen, bei denen unschuldige Menschen teilweise lebensbedrohlich verletzt wurden.

Der zweite Teil beleuchtet das Netzwerk des NSU. Verbindungen neonazistischer V-Leute verschiedener Verfassungsschutzbehörden mit den bisher Angeklagten werden skizziert. Analysiert werden auch die Gründe, warum die Mordserie lange nicht aufgedeckt wurde sowie der gesellschaftspolitische Umgang mit dem Themenkomplex. Zum Schluss kommen Angehörige der Ermordeten zu Wort. Eltern, Kinder und Witwen berichten von der Zeit vor und nach dem Auffliegen des NSU, kommentieren den mittlerweile zu Ende gegangenen Münchner NSU-Prozess und unterziehen die bisherige Aufklärung einer kritischen Beurteilung.