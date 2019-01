Bayreuth: Der Wirtschaftsraum zeigt sich attraktiv für Arbeitskräfte

Um 19 Prozent oder 7.675 ist die Beschäftigtenzahl dabei in den vergangenen zehn Jahren angewachsen. Dies bedeutet, dass mittlerweile jeder sechste Arbeitsplatz, der in den vergangenen zehn Jahren in Oberfranken neu entstanden ist, im Raum Bayreuth geschaffen wurde. Seit 2004 wächst der Wirtschaftsraum Bayreuth kontinuierlich.

Trotz der starken Beschäftigtenzuwächse ist der Fachkräftemangel in der Region Bayreuth nach wie vor eine Bedrohung für das gute Wirtschaftswachstum. Umso wichtiger ist daher, dass in Bayreuth auch künftig Fachkräfte von außen zuziehen, da ohne neue Fachkräfte aus dem In- und Ausland die Region in ihrer Entwicklung gehemmt wird.

Quelle: IHK für Oberfranken Bayreuth