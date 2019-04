Bayreuth: Der InnoTruck kommt nach Bayreuth

Wie wird aus einer guten Idee eine erfolgreiche Innovation? Was versteht man überhaupt unter Innovationen? Wozu sind sie gut ? und welche Risiken sind mit ihnen verbunden? Antworten auf diese und andere wichtige Fragen gibt der InnoTruck: Als ?Innovations-Botschafter? des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) macht das doppelstöckige Ausstellungsfahrzeug auf seiner Deutschland-Reise nun Station in Bayreuth.

Ausgehend von der Hightech-Strategie der Bundesregierung zeigt die Ausstellung anschaulich, welche Rolle naturwissenschaftlich-technische Entwicklungen in unserem Alltag spielen. Bei den Veranstaltungen können sich Schulklassen aller weiterführenden Schulen der Region Bayreuth mit wissenschaftlichen Begleitern über Chancen und Perspektiven im ?MINT-Bereich? (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) austauschen. Stellplatz am 29. und 30.04.2019 ist der Schulhof des GMG am Schützenplatz 12.

Offene Tür: Wissen zum Mitnehmen

Während der ?Offenen Tür? am Montag, den 29.04., von 14:15 bis 17:00 Uhr hat die mobile Ausstellung für alle interessierten Gäste geöffnet. Im Rahmen individueller oder digital geführter Ausstellungsrundgänge und im Gespräch mit den wissenschaftlichen Begleitern Dr. Dominik Klinkenbuß und Torben Schindler wird deutlich, was sich hinter dem Leitbild einer innovativen Gesellschaft verbirgt.

Moderne Ausstellung für innovative Themen

Auf zwei Stockwerken und rund 100 qm Ausstellungsfläche bietet sich eine spannende und multimediale Entdeckungsreise von der Forschung über die Technologie und die Anwendung bis hin zu Berufsbildern und Mitmachangeboten. Dank moderner Präsentationstechniken wie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen lautet die Devise: Anfassen und Ausprobieren. So zeigt ein kollaborativer Roboter, wie die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in Zukunft aussehen könnte und ein Rasterelektronenmikroskop gibt Einblicke in kleinste Materialstrukturen.

Innovationen anschauen, anfassen und ausprobieren

Die teilnehmenden Schulklassen lernen am Beispiel von mehr als 80 überwiegend interaktiv gestalteten Exponaten, an welchen technischen Lösungen in Deutschland aktuell geforscht wird und wozu diese Entwicklungen dienen sollen. In praxisnahen Workshops werden die Jugendlichen selbst experimentieren und etwa ein Modellauto mit Brennstoffzelle in Betrieb nehmen oder eine moderne Redox-Flow-Batterie zusammenbauen. Dabei erfahren sie auch, worauf es in technischen Berufen ankommt und wie Ingenieure oder Forscher denken.

Eigene MINT-Projekte in Bayreuth umsetzen

Wer beim Besuch des InnoTruck auf den Geschmack kommt, kann in über 20 Einrichtungen der MINT-Region Bayreuth selbst im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) experimentieren, Projekte im 3-D-Druck realisieren oder seiner Kreativität freien Lauf lassen. Alle Angebote unter www.greatplace2brain.de.