Bayreuth: Das 110. Bayreuther Volksfest beginnt

Obwohl der Festbetrieb am Eröffnungstag bereits um 14 Uhr beginnt, startet der Festzug der Sportvereine, Schützen- und Trachtenvereine, Landjugendgruppen und Musikkapellen, zu dem rund 2.000 Teilnehmer/innen erwartet werden, um 17.30 Uhr. Angeführt wird der stolze Zug von einem historischen Bierfuhrwerk mit vier stattlichen Rössern, wie es vor rund 100 Jahren, in den Anfangszeiten des Bayreuther Volksfests, überall in der Stadt zu sehen war. Offizieller Bieranstich im Festzelt durch Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe ist dann um zirka 18.45 Uhr. Am Abend des Eröffnungstags findet um 22 Uhr ein großes Brillant-Feuerwerk statt.

Auch in diesem Jahr wird die Festwirtfamilie Mörz im großen Festzelt die Besucher bewirten: Neben dem täglichen Mittagstisch mit wechselnden Angeboten zwischen 6 und 10 Euro wird es im Festzelt täglich zwischen 16 und 18 Uhr eine Happy Hour mit reduzierten Preisen geben.

Am Samstag, 8. Juni, um 14 Uhr, werden dann die beliebten Überraschungskuverts zum Preis von 2 Euro an rund 60 Schaustellergeschäften verkauft. Ab 18 Uhr hält bei Sambaklängen ?BATERIA quem é? mit brasilianischem Feeling Einzug auf dem Volksfestplatz.

Gleich eine ganze Reihe von Top Fahrgeschäften bietet das Bayreuther Volksfest in diesem Jahr: So ist mit dem Mr. Gravity eine Neuheit aus dem Jahr 2017 erstmals auf dem Volksfestplatz zu sehen. Nichts für schwache Nerven ist das No Limit: Das Riesenpendel befördert seine Fahrgäste in der Gondel am langen Arm 42 Meter in die Höhe. Dann geht es rasant abwärts und die Gondel rauscht mit bis zu 100 Stundenkilometern in die Tiefe. Geschwindigkeitsrausch und Nervenkitzel pur! Ein tolles Highlight ist in diesem Jahr die Familienachterbahn Feuer & Eis ? Der Mountain-Express. Eine weitere Attraktion ist die Riesenschaukel Artistico. In diesem Jahr erstmalig gastiert das Laufgeschäft Chaos Airport in Bayreuth. Und was wäre das Volksfest ohne Geisterbahn! Sogar lebende Geister gibt es in der sensationellen Geistervilla, die seit Langem wieder in Bayreuth Halt macht. Traditionsgeschäfte wie der Nürnberger Wellenflug, der Roll Over oder der Autoscooter sind ebenfalls wieder mit dabei.

Auch musikalisch wird an den elf Volksfesttagen, die wieder verschiedenen Mottos und Themen gewidmet sind, viel geboten. Am Eröffnungstag sorgen ab 19 Uhr die Fichtelgebirgsmusikanten im Festzelt Mörz für Stimmung. Am Samstag spielt ab 19 Uhr Manyana im Festzelt. Am Sonntag, 9. Juni, heißt es ab 10 Uhr wieder Weißwurst-Wahnsinn, der Festbetrieb startet dann auf dem gesamten Gelände um 12 Uhr. Die Lechfeld Buam spielen von 11 bis 15 Uhr auf, ab 15 Uhr gibt?s Kinderschminken und ein Luftballongewinnspiel, und ab 19 Uhr kocht die Stimmung im großen Zelt mit den Apollos. Weißwurst-Wahnsinn gibt es auch am Pfingstmontag ab 10 Uhr, Festbetrieb ab 12 Uhr. Die Lechfeld Buam spielen ab 11 Uhr auf, Die Original Fichtelgebirgsmusikanten ab 18 Uhr. Am Nachmittag sorgt eine Maskottchenparade auf dem Volksfestplatz für Unterhaltung.

Am Seniorennachmittag am Dienstag, 11. Juni, erhalten Senioren auf ausgesuchte Produkte vergünstigte Preise im Festzelt Mörz. Ab 18.30 Uhr sorgt beim Tag der Vereine und Betriebe Flashlight für Stimmung im Festzelt. Tischreservierung unter Telefon 0176 12344455 wird empfohlen. Am Familientag am Mittwoch, 12. Junim von 13 bis 20 Uhr gibt es wieder halbe Preise an allen Fahrgeschäften und reduzierte Preise an allen anderen Geschäften. Ab 18.00 Uhr spielt im Festzelt Mörz die Band Die Ganoven. Am Donnerstag, 13. Juni, findet bereits von 13 bis 15 Uhr der Tag für Menschen mit und ohne Handicap statt: Alle Fahrgeschäfte können in dieser Zeit von Besuchern mit Handicap und deren Begleitperson kostenlos genutzt werden. Bei allen anderen Geschäften gibt es zudem verbilligte Preise.

D I E Kultveranstaltung des Bayreuther Volksfests, die Wahl zur Miss und Mister Volksfest, findet am Donnerstagabend statt. Auf die Gewinner der Wahlen warten auch in diesem Jahr wertvolle Preise. In diesem Jahr erstmalig wird die Miss- und Mister Volksfest- Wahl von Phil Funfak, Radio Mainwelle, zusammen mit Michelle Crettaz von Radio Galaxy Bamberg moderiert. Unter anderem winkt ein Hauptgewinn von 500 Euro für die Sieger. Ballermann-Stimmung gibt?s am Freitag, 14. Juni, ab 19 Uhr im großen Festzelt mit den Members: Bei der Mallorca-Party wird Stargast Peter Wackel den Besuchern kräftig einheizen. Besonders beliebt war in den letzten beiden Jahren der American Day, der am Samstag, 15. Juni, ab 14 Uhr, unter dem Motto ?Volksfest meets America? mit verschiedenen Tanzgruppen und Specials stattfindet. Alle Imbissstände bieten an diesem Tag amerikanische Leckereien an. Ab 15 Uhr gibt?s dazu eine Motorradparade rund um die Kultmarke Harley Davidson. Ab 19 Uhr spielen im Festzelt Mörz die Members typisch amerikanische Rhythmen.

Am Sonntag, 16. Juni, sorgen ab 15 Uhr Mitglieder der Star Wars Fans Nürnberg e.V. auf dem gesamten Platz für Unterhaltung. Ab 11 Uhr gibt es im großen Festzelt Stimmung mit de kloa Blosmusi. Am Montag, 17. Juni, dem Abschlusstag des Volksfests, sorgt Tropical Rain im Festzelt Mörz für Stimmung, und ab 22 Uhr wird ein großes Brillant-Feuerwerk den Himmel über Bayreuth erleuchten.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth