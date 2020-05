Feuerwehreinsatz in Bayreuth: Am Dienstagmittag (5. Mai 2020) brach in einem Seniorenwohnheim in der Austraße ein Zimmerbrand aus. Mit knapp 80 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an um den Brand zu löschen, erklärt Stadtbrandrat Ralph Herrmann. Die Flammen brachen im Schlafzimmer einer Heimbewohnerin aus. Die Frau konnte sich jedoch rechtzeitig auf ihren Balkon retten.

Die Feuerwehrleute bargen die Dame vom Balkon und übergaben sie dem Rettungsdienst. Sie erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden und es wurden keine anliegenden Räume beschädigt. Der Grund für den Brand ist bislang unklar.

In einer weiteren fränkischen Stadt kam es heute ebenfalls zu einem Brand.