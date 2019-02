Bayreuth: Brand in Rehaklinik - Patienten evakuiert, hoher Sachschaden

Wie Polizei und Feuerwehr berichten, ereignete sich am Montagmorgen gegen 03.00 Uhr ein Brand in einer Rehaklinik in der Kulmbacher Straße in Bayreuth. Wie die Einsatzkräfte feststellten, drang dort Rauch aus einem im Erdgeschoss befindlichen und verschlossenem Laborraum.

Elektrogerät löste Brand aus

Um den Auslöser der Rauchentwicklung aufzuspüren und das Feuer zu bekämpfen, ging die Feuerwehr unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Schließlich konnte ein brennendes Elektronik-Gerät im Labor als Brandursache identifiziert werden, welches bereits weitere Gegenstände entzündet hatte. Die circa 20 örtlichen Feuerwehrkräfte konnten somit den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

100 Patienten wurden evakuiert

Da das Gebäude stark verraucht war, evakuierte die Polizei vorsorglich die über 100 Patienten in den darüber liegenden Geschossen und brachte sie in einer Turnhalle des Klinikareals unter. Gegen 04.30 Uhr konnten die meisten der Patienten wieder zurück in ihre Zimmer.

Weder Patienten noch Rettungskräfte zogen sich bei dem Brand Verletzungen zu. Den Sachschaden gab die Polizei mit etwa 40.000 Euro an.

