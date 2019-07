Bayreuth: Bestnote für das Hospitalstift

Dabei musste sich das Alten- und Pflegeheim an der Lisztstraße anhand von insgesamt 77 Kriterien, die den fünf Qualitätsbereichen ?Pflege und medizinische Versorgung?, ?Umgang mit demenzkranken Bewohnern?, ?Betreuung und Alltagsgestaltung?, ?Wohnen, Verpflegung, Hauswirtschaft und Hygiene? sowie ?Befragung der Bewohner? zugeordnet sind, beweisen. In allen Bereichen erreichte das Hospitalstift die Note 1,0. Damit liegt es an der Spitze der Pflegehäuser und über dem bayernweiten Durchschnitt von 1,3.

Dieses Abschneiden bestätigt die Ergebnisse der vorangegangenen Prüfungen und den kontinuierlichen, sehr guten Qualitätsstandard des Hauses. Bei insgesamt acht Qualitätsprüfungen hat das Hospitalstift nunmehr sieben Mal die Bestnote 1,0 erhalten.