Bayreuth: Berufe ausprobieren ohne Grenzen

Am Donnerstag, 28. März, ist bundesweit wieder ?Girls? Day ? Mädchen-Zukunftstag? und ?Boys?Day ? Jungen-Zukunftstag?. Ziel beider Aktionstage ist eine grenzenlose Berufsorientierung fernab von Rollenklischees. Auch viele Unternehmen und Einrichtungen in der Region Bayreuth/Kulmbach beteiligen sich und öffnen ihre Türen für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Jahrgangsstufe.

So einfach geht?s: Aktion auswählen und anmelden: Auf dem Girls?Day Radar unter www.girls-day.de finden Mädchen viele tolle Angebote im handwerklichen, technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich der regionalen Unternehmen. Soweit der Betrieb dies zulässt, können Mädchen an diesem Tag auch ihre Eltern am Arbeitsplatz begleiten. Wichtig ist dabei aber, dass der Besuch in einem männertypischen Berufsfeld stattfindet.

Auf dem Boys?Day Radar unter www.boys-day.de finden Jungs viele Aktionen und Schnupperplätze. Sie können dort erfahren: Wie sieht der Alltag eines Erziehers aus? Was müssen Kranken- und Altenpfleger alles können? Welche Studiengänge gibt es in diesem Bereich? So können interessierte Jungs beispielsweise eine Grundschullehrkraft im Unterricht unterstützen, in der Kindertagesstätte schnuppern, einen Tag mit Sozialpädagogen verbringen oder in einer Berufsfachschule mal ganz andere Berufsfelder kennenlernen

Eine Anmeldung ist nur über das Internet möglich, sie ist dann verbindlich. Die Anmeldung ist bis zum 27. März, 12 Uhr, möglich, sofern nichts anderes im Text der Aktion steht. Teilnehmen können grundsätzlich Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse. Für die Teilnahme am Aktionstag werden sie auf Antrag von der Schule freigestellt.

Also, auf geht?s! Noch sind genügend Plätze frei! Die Betriebe und Einrichtungen freuen sich auf viele Anmeldungen!

Ansprechpartnerinnen:

Für die Region Bayreuth: Matthias Mörk, Fachkräftemanagement Stadt Bayreuth, Telefon 0921 25 1187, Matthias.Moerk@stadt.bayreuth.de.

Für die Region Kulmbach: Heike Söllner, Landratsamt Kulmbach, Telefon 09221 707 150 (8-13 Uhr), soellner.heike@landkreis-kulmbach.de.