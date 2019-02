Bayreuth: Bayreuths Markgräfin Wilhelmine Thema im BR

Der Bayerische Rundfunk widmet sich in den kommenden Tagen gleich zwei Mal dem Thema Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth. In beiden Fällen geht es um ein Interview mit dem Bayreuther Wilhelmine-Forscher Prof. Dr. Günter Berger von der Universität Bayreuth. Professor Berger hat im vergangenen Jahr eine Biographie unter dem Titel ?Wilhelmine von Bayreuth. Leben heißt eine Rolle spielen? veröffentlicht. Die beiden Interviews sind am Freitag, 15. Dezember, von 13.30 Uhr bis 14 Uhr, auf Bayern 2 und ebenfalls am kommenden Freitag als TV-Interview im Rahmen der Frankenschau von 17.30 Uhr bis 18 Uhr zu sehen.