Bayreuth: Bayreuther Spezialitäten gesucht!

Bis 5. April können Erzeuger/innen und Anbieter/innen, die für die Metropolregion Nürnberg typische Lebensmittel herstellen, ihre Bewerbungen im 2. Spezialitätenwettbewerb ?Unsere Originale? der Metropolregion Nürnberg einreichen.

Vielfältige kulinarische Spezialitäten sind ein wichtiger Ausdruck der hohen Lebensqualität in der Metropolregion Nürnberg. Die Regionalkampagne ?Original Regional? fördert die Vielfalt regionaler Spezialitäten und Produkte. Ziel ist die Stärkung der regionalen Identität, die Sicherung gewachsener Kulturlandschaft, des Brauchtums sowie die regionale Wertschöpfung. Beim Spezialitätenwettbewerb ?Unsere Originale? steht der kulinarische Reichtum im Fokus: von der Zoiglkultur in der Oberpfalz über die Biervielfalt in Oberfranken bis zur Winzerkunst in Unterfranken. Lammprodukte aus dem Altmühltal, Streuobstprodukte von der Moststraße oder Karpfenspezialitäten aus dem Aurachtal spiegeln sich in unserer vielseitigen Kulturlandschaft. Die von einer Jury ausgewählten Produkte werden dann die kulinarische Landkarte der Metropolregion bilden ? ein bei Bürger/innen und Besucher/innen gleichermaßen beliebtes Produkt, das die hohe Lebensqualität in unserer Region widerspiegelt.

Die Bewerbung erfolgt unter www.unsereoriginale.de. Kriterien für die Bewerbung sind die Leitlinien der Regionalkampagne ?Original Regional?. Dazu zählt unter anderem, dass die Herstellung der Produkte zum überwiegenden Teil in der Metropolregion erfolgt, die Grund- und Rohstoffe zu 80 Prozent (soweit verfügbar) aus der Region stammen und kurze Transportwege gewährleistet sind. Darüber hinaus sollten die Produkte im Wettbewerb idealerweise in der Region mit Tradition und Brauchtum verankert sein. Auch die Erreichbarkeit und Erlebbarkeit der Produkte werden abgefragt.

Im Mai wählt eine Jury zusammengesetzt aus Politik, Fachleuten und Medien die Gewinnerinnen und Gewinner aus. Ausgezeichnet werden die diesjährigen Originale dann im Oktober auf der Verbrauchermesse Consumenta in der NürnbergMesse. Im Rahmen eines öffentlichkeitswirksamen Auftritts erhalten sie den Titel ?Unser Original?, mit dem sie fortan für ihr Produkt werben können. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden auf der neuen Kulinarischen Landkarte abgebildet, die Metropolregion Nürnberg unterstützt durch zusätzliche PR-Aktionen und publikumswirksame Veranstaltungen. Anmeldungen unter https://lamapoll.de/Spezialitaetenwettbewerb2019/.