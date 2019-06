Bayreuth: Bayreuther Insta-Challenge

Sa. 13.07.2019, 10 ? 15 Uhr, RW21 + Bayreuther Innenstadt

Alle Instagrammer*innen und Hobby-Influencer*innen aufgepasst:

Wir fordern euch heraus! Bayreuths zweite Insta-Challenge findet am 13. Juli in der Bayreuther Innenstadt statt. Löst die Aufgaben in den teilnehmenden Geschäften und gewinnt damit tolle Preise!

Das RW21 ist auch wieder mit dabei und freut sich auf spannende Beiträge.

Wie funktioniert´s?

Über Facebook anmelden und am 13. Juli 2019 um 10 Uhr zur Tourist-Information in der Opernstraße 22 kommen. Vor Ort bekommt ihr dann alle Aufgaben und habt den ganzen Tag Zeit, diese fotografisch zu lösen. Bis zum 27. Juli 2019 könnt ihr die Bilder dann unter dem #instachallengebt posten und per Mail an meike.kratzer@bayreuth-tourismus.de einsenden.

Die Gewinnerfotos werden anschließend in einer Ausstellung bei uns im RW21 gezeigt.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bayreuth