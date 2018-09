Bayreuth: Bayreuther Herbstflohmarkt auf dem Volksfestplatz

Für Verkäufer gelten die Aufbauzeiten von 6 bis 16 Uhr am Samstag und von 8 bis 10 Uhr am Sonntag. Um die Verkehrslage zu entspannen, dürfen die Beschicker von Samstag am Sonntag schon ab 7 Uhr auf den Platz fahren. Es wird gebeten den Volksfestplatz ausschließlich während der Aufbauzeiten mit dem Pkw zu befahren. Die Öffnungszeiten für Besucher des Flohmarktes sind Samstag von 6 bis 21 Uhr und Sonntag von 8 bis 16 Uhr.

Aus verkehrsrechtlichen Gründen und zur Sicherheit der Besucher erfolgt an beiden Tagen zuerst der Einlass von Fahrzeugen. Daher kann sich der Einlass von Fußgängern etwas verzögern. Der Zugang für Fußgänger erfolgt erst nach Einlass der Pkw beziehungsweise auf Anweisung des Ordnungspersonals. Es werden keine Platzreservierungen vorgenommen und es ist keine Voranmeldung möglich.

Niedrige Preise für Verkäufer

Die Preise für Verkäufer beim diesjährigen Herbstflohmarkt sind wie immer niedrig und besucherfreundlich. Die Grundgebühr für eine 3 x 3 m-Fläche beträgt wie an den vergangenen Flohmärkten 15 Euro, für jede weitere Verkaufsfläche (zusätzlicher Tisch, Kleiderständer, etc.) werden pro weiterem Flächenmeter noch einmalig 5 Euro fällig. Die Gebühr für Pkw beträgt 5 Euro, für Anhänger sind ebenfalls 5 Euro zu zahlen. Wohnmobile oder Transporter kosten 20 Euro. Die genannten Gebühren gelten für beide Tage, vorausgesetzt die Quittung ist für das Ordnungspersonal sichtbar an der Windschutzscheibe angebracht beziehungsweise kann vorgezeigt werden.

(Quelle: Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH)