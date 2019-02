Bayreuth: Bayreuther Faschingstreiben auf dem Marktplatz

Unter anderem werden beim diesjährigen Faschingstreiben die Faschingsgesellschaften Mohrenwäscher, Schwarz-Weiß Bayreuth, Bayreuther Hexen e.V., Main-Nixen Bindlach e.V. sowie die Bayreuther Schausteller dabei sein. Sie alle bieten auf dem Marktplatz ein tolles Programm mit Kinderkarussells, Verlosungen, Imbissgeschäften, Mandelbrennereien, Süßwaren, Getränkebar, Spicker und Ballwerfen. Dazu gibt es viele Überraschungen für Groß und Klein.

Anmeldungen sind noch möglich

Am Sonntag, 3. März, startet um 13 Uhr der große Faschingszug: Wie die Veranstalter der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH (BMTG) mitteilen, sind Anmeldungen für Gruppen und Vereine noch möglich: Interessierte sollten sich umgehend telefonisch unter der Nummer 0921/885 743 bzw. 885 741 oder per Mail veranstaltungen@bayreuth-tourismus.de melden. Auf der Strecke von der Äußeren Badstraße über die Richard-Wagner-Straße bis zum Marktplatz gibt es viel zu sehen und zu lachen und es wird auch in diesem Jahr Bonbons und Süßigkeiten ?regnen?, was besonders die Kinder, aber auch viele Erwachsene freut.

Im Anschluss an den Faschingszug werden die Dj´s Matze & Udo H. auf der Aktionsbühne den Besuchern einheizen. Als ?Special Guests? präsentiert die BMTG mit dem DJ-Team ?Die Gipfelstürmer? ein weiteres Highlight, auf das sich die Besucher im Anschluss an den Faschingszug freuen dürfen: Die Kult-DJ´s versprechen ?a fetzn Gaudi? und Stimmung wie auf Malle ?mit Lederhosen und Eskalations-Garantie?! Die vielen Fans der ?Gipfelstürmer? werden ohnehin dabei sein, aber auch alle anderen sollten sich diesen Top-Act nicht entgehen lassen.